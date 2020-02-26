İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi

\u0130ran ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda kargo u\u00e7ak seferleri de iptal edildi. Sadece \u0130ran'dan kendi vatanda\u015flar\u0131n\u0131 almak \u00fczere gelecek bo\u015f yolcu u\u00e7aklar\u0131na izin verilecek window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Koronavir\u00fcs Alman ordusuna s\u0131\u00e7rad\u0131Ceviz suyunun mucizesi