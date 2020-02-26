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  4. İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi

İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi

26.02.2020 18:45 | Son Güncelleme

İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi. Sadece İran'dan kendi vatandaşlarını almak üzere gelecek boş yolcu uçaklarına izin verilecek

İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi

İran ile Türkiye arasında kargo uçak seferleri de iptal edildi. Sadece İran'dan kendi vatandaşlarını almak üzere gelecek boş yolcu uçaklarına izin verilecek

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