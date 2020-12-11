İran ile Türkiye arasında şiir krizi

Türkiye'nin Tahran'daki büyükelçisi, protesto notası için İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dağlık Karabağ'daki askeri kazanımlar için düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nde Aras Nehri ile ilgili okuduğu Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" adlı şiiri, İran'ın tepkisine neden oldu. Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran haber ajansı İRNA'da yer alan bilgiye göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, "Büyükelçiye İran'ın şiddetli itirazı iletilerek İran'ın bu konuda Türkiye tarafından ivedilikle açılamada beklediği ifade edildi" dedi.

Hatipzade'nin açıklamasında, "Büyükelçi Örs'e, İran'ın kimseye toprak bütünlüğüne müdahale izni vermeyeceği ve milli güvenliği konusunda da zerre kadar ödün vermeyeceğinin" aktarıldığı da belirtildi.