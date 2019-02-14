"İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış mümkün değil"

VARŞOVA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın izlediği politikaların Ortadoğu'daki problemlerin temel kaynağı olduğunu iddia ederek "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenlik sağlanamaz." dedi.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın açılışında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Pompeo, İran'ın Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak üzerindeki etkisini kötü yönde kullandığını ifade ederek, İran ile cepheleşmeden Orta Doğu'da barışa ve bölgesel istikrara ulaşılamayacağını savundu.

Pompeo, "İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlanamaz. Bu mümkün değil. Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta menfi bir nüfuzu var. Husiler, Hamas ve Hizbullah'a destek veriyor. Bunlar gerçek tehditler. İran'ı geriletmeden Orta Doğu'da barışa ulaşmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD yönetimine konferansı düzenlediği için teşekkür ederek, konferansı "tarihsel bir dönüm noktası" diye niteledi.