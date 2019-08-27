İran ilk adımı ABD’den bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devlet başkanları seviyesinde görüşmelerin olabilmesi için ön koşul olarak Washington'un ülkesine yönelik yaptırımlarına son vermesi gerektiğini dile getirdi. Ruhani, İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında ABD'ye atfen "İran ulusuna karşı yasa dışı, haksız ve yanlış yaptırımların tümünü kaldırmak zorundalar" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin son gününde İran'ın nükleer programı nedeni ile son aylarda tırmanan ABD-İran gerginliğinin düşürülmesi için ılımlı açıklamalar yapılmıştı. G7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sürpriz konuk olarak katılmış ve Macron'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Zarif'in ziyaretinden son dakikada haberdar edilen ABD Başkanı Donald Trump ise Zarif'le bir araya gelmemişti.

Uluslararası birçok konuda aralarında uzun yıllardır husumet olan ABD ve İran'ın 1980'den bu yana resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.