HABER

İran ilk adımı ABD’den bekliyor

27.08.2019 12:36 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olası bir İran-ABD görüşmesi için ABD’nin ilk adımı atmasını ve ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devlet başkanları seviyesinde görüşmelerin olabilmesi için ön koşul olarak Washington'un ülkesine yönelik yaptırımlarına son vermesi gerektiğini dile getirdi. Ruhani, İran devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında ABD'ye atfen "İran ulusuna karşı yasa dışı, haksız ve yanlış yaptırımların tümünü kaldırmak zorundalar" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin son gününde İran'ın nükleer programı nedeni ile son aylarda tırmanan ABD-İran gerginliğinin düşürülmesi için ılımlı açıklamalar yapılmıştı. G7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sürpriz konuk olarak katılmış ve Macron'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Zarif'in ziyaretinden son dakikada haberdar edilen ABD Başkanı Donald Trump ise Zarif'le bir araya gelmemişti.

Uluslararası birçok konuda aralarında uzun yıllardır husumet olan ABD ve İran'ın 1980'den bu yana resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Trump görüşmeye prensipte karşı değil

Macron, G7'nin perde arkasında yapılan yoğun diplomatik görüşmelerin ardından önümüzdeki haftalarda İran ve ABD devlet başkanlarının bir araya gelebileceğini belirtmiş, ABD Başkanı Donald Trump da, "koşulların uygun olması halinde" böyle bir görüşmeye hazır olabileceğini ifade etmişti.

Washington ile Tahran arasında son aylarda gittikçe tırmanan gerilim, uluslararası kamuoyunda Körfez'de yeni bir savaşın başlayacağı yönünde bir endişeye neden olmuştu.

ABD geçtiğimiz Mayıs ayında İran'ın nükleer faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararı almış ve Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran da buna karşın uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız vermişti. Avrupa ülkeleri söz konusu nükleer anlaşmanın devamı için çabalarını sürdürüyor.

AFP,Reuters,dpa/ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Ruhani: 'Yaptırımlar Kalkmadan İran Amerika'yla Görüşmeyecek'Ruhani: 'Yaptırımlar Kalkmadan İran Amerika'yla Görüşmeyecek'
Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyorEvlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz

'Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz'

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Orman yangınları için teklif edilen 22 milyon dolar reddedildi

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Trump: Ruhani ile görüşebilirim

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

Erdoğan İdlib için Moskova'ya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.