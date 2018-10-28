İran, ilk defa petrolü borsada satışa sundu

İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışını hedef alan ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya geçecek ikinci yaptırım paketine 1 hafta kala ilk defa petrolü Tahran Enerji Borsası üzerinden satışa sundu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunulan petrol için alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamayacak.

Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, varil başına en düşük fiyat 79 dolar 15 cent ve en yüksek fiyat ise petrol piyasasındaki dalgalanmaya göre belirlenecek.

Satışın şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kurundan olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketinden önce petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.