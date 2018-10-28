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İran, ilk defa petrolü borsada satışa sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanlığı, ABD yaptırımlarının ikinci merhalesine 1 hafta kala en az 35 bin, en fazla 100 bin varil alım koşuluyla petrolü borsaya arz etti

İran Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol satışını hedef alan ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya geçecek ikinci yaptırım paketine 1 hafta kala ilk defa petrolü Tahran Enerji Borsası üzerinden satışa sundu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunulan petrol için alım siparişleri 35 bin varilden daha az ve 100 bin varilden daha çok olamayacak.

Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada, varil başına en düşük fiyat 79 dolar 15 cent ve en yüksek fiyat ise petrol piyasasındaki dalgalanmaya göre belirlenecek.

Satışın şekli ise yüzde 20 peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz kurundan olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketinden önce petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

İran'da Güney Pars doğalgaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon avroluk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya'nın Siemens, Rusya'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişlerdi.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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Borsa İRAN petrol Tahran

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