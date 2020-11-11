‘‘İran İlk Gelişmiş Santrifüj Zincirini Yeraltına Taşıdı’’

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne (IAEA) göre İran ilk gelişmiş santrifüj zincirini, yer altındaki Natanz uranyum zenginleştirme tesisine taşıdı. Uluslararası nükleer anlaşma kapsamında bu sistemin sadece İran’ın birinci nesil IR-1 makineleriyle kullanılmasına izin veriliyor. Bu durum İran’ın uluslararası nükleer anlaşmayı ihlal eden hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İran daha önce IAEA’yı Natanz nükleer santralinde yer alan yerin üstündeki pilot tesisten uranyum zenginleştirme makinelerine ait üç santrifüj zincirini alarak bunları yer altındaki bir tesise transfer edeceği bilgisini vermişti. İran bu kararı Temmuz ayında yerin yüzeyindeki santrifüjünün sabotaj sonucu çıktığı sanılan yangında yanmasının ardından almıştı. İran’ın uranyum zenginleştirme makinelerine ait santrifüj zincirlerini hava bombardımanına karşı korumak amacıyla yeraltına taşıdığı sanılıyor.

Reuters haber ajansının elde ettiği IAEA raporuna göre İran IR-2m santrifüjlerin zincir sistemini kurdu, ancak henüz sitemi santrifüjleri çalıştıran uranyum heksaflorid gazıyla beslemeye başlamadı.