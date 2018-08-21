İran ilk yerli savaş uçağını tanıttı

Düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'ye gözdağı verdi.İran kendi üretimi olan "Kevser" isimli savaş uçağını düzenlenen törenle tanıttı. İran devlet televizyonu, uçağın ülkede üretilen ilk yüzde yüz yerli savaş uçağı olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın savunma ihtiyaçlarını diğer devletlerden bağımsız olarak karşılayabilmek amacıyla üretilen "Kevser" isimli İran yapımı savaş uçağının yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Uçağın tanıtım töreninde konuşan Ruhani, "savaş uçağının motorundan radar sistemine her şeyini kendilerinin yaptığını ve bundan gurur duyduklarını" ifade etti.

"Biz kimseye saldırmak istemiyoruz çünkü bu bizim savunma doktrinimize aykırı" diyen Ruhani, "İran'ın ordusunun daha çok bölge barışını sağlama amaçlı büyüdüğünü" söyledi.

"Topraklarımızı ve kaynaklarımızı elimizden almak isteyen askeri güçlere karşı hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullanan İran Cumhurbaşkanı, "ABD neden bize saldırmıyor? Gücümüzden dolayı. Çünkü bize saldırırsa sonuçlarının ne olacağını biliyor" diye konuştu.