İran’ın 40 yıllık gücü

Sergide İran askeri sanayi kompleksinin son yıllarda ulaştığı en önemli başarılar tanıtılıyor: Füzeler, füze savunma sistemleri, İHA’lar, dron tespit cihazları, gürültü jenaratörleri… İşte en çarpıcı fotoğraflar...

Tahran’da İran’ın askeri sanayinin başarıları gösterildi

Yüksek manevra kabiliyetli füze savunma sistemi: Elektronik savaş koşullarında helikopterler, seyir füzeleri ve İHA'ları vurma yeteneğine sahiptir.

35 km kısa menzilli yüksek hassasiyetli seyir füzesi Nasr 1, radardan kaçma ve savaş gemileri gibi 3000 ton ağırlığındaki hedefleri yok etme özelliklerine sahiptir. Ağırlığı 350 kg, uzunluğu 3.5 metre olan füze, uçak, gemi, denizaltı, gemi karşıtı füze sistemine yerleştirilmek üzere tasarlanmış 150 kiloluk bir savaş başlığına sahiptir.

Orta menzilli füze savunma sistemi

Fırlatma rampalı füzeler

Yabancı analogları olmayan, bombardıman uçağı ya da F-4 savaş uçağına kurulabilen Ghased 3 roketi tamamen yerli üretimdir. Hedefin koordinatlarını alan ve kokpite bilgi gönderen bir DVR'a sahip Ghased 3, görüntüyü 100 km'den daha büyük bir yarıçapı olan hedeflerde engelleme yeteneğine sahiptir.

Yerden yere sınıfına ait uzun menzilli (1350 km'den fazla) seyir füzesi Howeyzeh 8, radardan kaçma, hızlı manevra yapma, alçak irtifada uçmanın yanı sıra navigasyon ve yüksek hassasiyetle hedef imha özelliklerine sahiptir.

Orta menzilli dron tespit cihazı, video ve fotoğraf çekme yeteneğine sahiptir.

1-17 km yüksekliğe ve 24 inç mesafeye odaklanan genel bakışlı KA-90B kamera.

İran yapımı İHA modelleri

İran yapımı İHA modelleri: Nedaye Aseman projesi, Simorgh

Rus Scud füzeleri (SS-1c) temelinde geliştirilen orta menzilli balistik füze Shahab 3. Büyük ve güçlü bir motoru var. 1200 kg savaş başlıklı füzenin menzili 1300 km, 1 tonluk savaş başlıklı füzenin menzili ise 1500 km'dir.