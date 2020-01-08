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  4. Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den misilleme sonrası ilk açıklama geldi.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ruhani "ABD Süleymani'nin kolunu koparmış olabilir ama İran bölgede ABD'nin bacağını keserek cevap verecek" dedi.

ZARİF: MEŞRU MÜDAFAA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran'ın Irak'takş ABD üslerine yönelik füze saldırılarının tamamen meşru müdafaa olduğunu söyledi.

Zarif ayrıca ABD'nin saldırının ardından yaptığı durum değerlendirmesinin 'ilüzyona' dayanmaması gerektiğini söyledi.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den misillemenin ardından ilk açıklama geldi.

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Hamaney, “Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı, aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Büyük değişimler olacak. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bugün insanlar bunu gördü. İran halkı da bazı ekipmanlara sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz” dedi.

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ABD’nin saldırısında hayatını kaybeden Süleymani’nin bilge ve cesur biri olduğunu söyleyen Hamaney, “Süleymani askeri alanda olduğu kadar siyasette de önemli bir isimdi. Düşmanlarını çok iyi tanırdı. Bölge uluslarının da katılarıyla birlikte her zaman girişimlerinde tüm gayrimeşru ABD ve diğer güçler karşısında durup onları uzaklaştırabildi. Tüm diplomatik manevraların ve ABD’nin baskısının karşısında duran bir adamdı. Batının karşısında durmayı başarmış bir adamdı” diye konuştu.

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Hamaney'in açıklamalarından satırbaşları;

-Süleymani askeri alan kadar siyasette de önemli bir isimdi.

-Süleymani için düzenlene cenaze töreni ABD'nin yüzüne atılan bir tokat gibiydi.

-Süleymani'nin ölümü İran'daki devrimin hala canlı olduğunu gösterdi.

-İran ABD'nin düşmanıdır!

-ABD ile nükleer müzakerelere devam etmek ABD dominasyonu çarkına su taşımaya devam eder.

-ABD'nin bölgedeki varlığı yozlaşmanın kaynağıdır.

-ABD güçleri bölgeyi terk etmeli!


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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
allah sonumuzu hayır etsin gidişat hiç iyi değil
Kendi vatandaşına askerine komutanina bu denli baglı olup sahip cıkmanizdan ötürü sizi sevmesem de tebrik ediyorum sevgili İran yonetimi ve halkı
Hala dini inanc diyor.Bu yuzyilin dini de imani da paradir.Para yoksa kimseye kafa tutamazsin.Ortadogu ulkeri bir an once isi Allah'a birakmaktan vazgecip akla,bilime,uretime,yatirima yonelmelidir.Medeniyetlerin dusmani baska devletler olamaz ancak ve ancak cehalet,yoksulluk olabilir.
Allah a bıraksalar böylemi olur, tefeci abd, suudlar ve ortakları
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