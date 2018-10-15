İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Atina ve Paris'te İran Büyükelçilikleri'ne yapılan saldırılardan dolayı tedbir amaçlı güvenlik noktaları oluşturuldu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğleden sonra arama yapılması bekleniyor.

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