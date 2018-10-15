HABER

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarma geçildi. Bina çevresinde tedbir amaçlı güvenlik noktaları oluşturuldu. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğleden sonra arama yapılması bekleniyor.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, Atina ve Paris'te İran Büyükelçilikleri'ne yapılan saldırılardan dolayı tedbir amaçlı güvenlik noktaları oluşturuldu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğleden sonra arama yapılması bekleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Alsancak Limanı’ndaki anguslar hala gemiden indirilmediAlsancak Limanı’ndaki anguslar hala gemiden indirilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ankara büyükelçliği

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.