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  4. İran'ın ardından Irak'ta da koronavirüs salgınında ikinci dalga!

İran'ın ardından Irak'ta da koronavirüs salgınında ikinci dalga!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2020 19:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta son 24 saatte 1006 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Vaka sayısındaki benzer artış İran'da da görülmüştü.

İran'ın ardından Irak'ta da koronavirüs salgınında ikinci dalga!

Irak'ta son 24 saatte 1006 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının gürüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde son bir günde 1006 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 9 bin 846'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği Irak'ta, toplam can kaybı 285 oldu.

SALGININ BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA İLK

Irak'ta salgının yayılmaya başladığı şubat ayından bu yana ilk defa bir gün içinde 1000'in üzerinde yeni vaka tespit ediliyor.

İRAN'DA DA VAKA SAYISINDA REKOR KIRILMIŞTI

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı İran, son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 3 bin 574 olduğunu açıkladı. Ülkede 4 Haziran günü vaka sayısının, salgın başladığından beri 24 saat içinde tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. . Ülkedeki toplam vaka sayısı 164 bin 270'e yükselirken toplam ölüm sayısı ise 8 bin 71'e ulaştı.

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