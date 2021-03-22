İran'ın dini lideri Hamaney: Acelemiz yok!

Nevruz Bayramı münasebetiyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "ABD'nin İran ve bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlar büyük bir cinayettir. Yaptırımlarla İran'ı zayıflatmayı ve dayatmalarını kabul ettirmeyi amaçlıyorlardı. Bu siyaset boşa çıkartıldı ve bu durum yerli üretimin güçlenmesine yardımcı oldu" dedi.

İran'ın tüm taahhütlerini yerine getirdiği ancak diğer imzacıların yerine getirmediği bir anlaşmaya dönmek için aceleleri olmadığını vurgulayan Hamaney, nükleer anlaşma revize edilecekse de bunun İran çıkarların hizmet etmesi durumunda kabul edilebileceğini belirtti. Hamaney şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar önce tüm yaptırımları kaldırmalı, sonra bunu doğrulayacağız ve gerçekten kaldırılmışlarsa, o zaman Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taahhütlerimize sorunsuz bir şekilde geri döneceğiz. Amerikalıların sözlerine güvenemeyiz. Acelemiz yok. Evet, bu fırsattan istifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak acele etmeyeceğiz çünkü bazı durumlarda riskleri faydalardan daha ağır basıyor. JCPOA'ya katılmak için acele ettik."