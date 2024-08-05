İran'ın Ebabil Ordusu bu görselle sosyal medyayı salladı! Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa detayı: "Demir Kubbe çaresiz kalır"

Son günlerde tüm dünyanın gündeminde Orta Doğu'yu ateş çemberine atacak büyük çaplı bir savaş olasılığı var. İsrail ile Filistin arasında süren çatışmada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi tansiyonu zirveye taşıdı. Bu sırada Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı da suikastla öldürülmüştü.

HAMANEY'DEN İNTİKAM YEMİNİ

İran, Haniye'nin başkent Tahran'da öldürülmesi üzerine ateş püskürdü. Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" asıldı. İran dini lideri Hamaney "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" çıkışıyla gözdağı verdi.

"DÜNYA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELERE SAHNE OLACAK"

Bir de İran'daki Kanal 3 televizyonu spikerinin canlı yayında "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" demesi üzerine tüm gözler İran'ın atacağı adıma çevrildi.



Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye

İRAN MEDYASINDA BU GÖRSEL PAYLAŞILIYOR: ŞEHİRLERİNİZİ TERK EDİN

Son olarak İran medyasında "Ebabil Ordusu intikam almaya geliyor, şehirlerinizi terk edin" yazılı görsel paylaşılmaya başladı. Bunun üzerine 'Ebabil Ordusu nedir?' sorusunun yanıtı da merak uyandırdı.

"EBABİL ORDUSU BELİRLİ BAŞARI ELDE ETMİŞ DİYEBİLİRİZ"

Ebabil Ordusu'nun İran'ın 1979-1890 yıllarında İHA ve SİHA teknolojisinde devrim yarattığı ilk projesinin adı olduğunu belirten Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CNN Türk'teki açıklamalarında şöyle konuştu:

"Şimdi gelinen nokta itibarıyla İran, tamamen İHA'lardan ve SİHA'lardan oluşan aslında çok güçlü bir teknolojiye de sahip. Ebabil'in Demir Kubbe'yi delme gücü var mı? 16 tanesini Nisan'da gördük, başaramadılar. En azından 10-15 tanesinin düştüğü, diğerinin imha edildiği söylendi. Belki de İran kaynakları üzerinden bir okuma yaparsak, kritik yerler vurulduysa o zaman belki de belirli bir başarı elde edilmiş diyebiliriz."

"DEMİR KUBBE ÇARESİZ KALIR"

Eğer İran hakikaten Ebabil Ordusu üzerinden onlarca, yüzlerce İHA ve SİHA'yı buraya yönlendirirse Demir Kubbe çaresiz kalır ve çok muhtemel Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs vurulur.

"SADECE DEMİR KUBBE'YLE KARŞILAŞMAYACAK"

Fakat buradan bir başarı elde etmesi için sadece askeri tesislerin vurulması beklenir. Günler öncesinde bunu söyleyip de böyle bir operasyon yapmaya kalktığı zaman sadece Demir Kubbe'yi görmeyecek. ABD'nin iki tane çok kuvvetli uçak gemisi var ve o uçak gemileri vasıtasıyla zaten yeni bir kubbe oluşuyor. Artık Ürdün'de bir kubbe daha var. Yani benim kanaatim İran bu semalarda Ebabil Ordusu'nu göstermesi mümkün olmayan bir devlet."