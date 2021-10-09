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  4. İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

09.10.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da İslam Devrimi'nin ardından ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Ebu’l Hasan Beni Sadr, Fransa’nın başkenti Paris’te hayatını kaybetti.

İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebu'l Hasan Beni Sadr'ın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Beni Sadr'ın ölümüne ilişkin ailesinin yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir Paris'te tedavi gördüğü ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

EBU'L HASAN BENİ SADR KİMDİR?

22 Mart 1933 yılında İran'ın Hamedan şehrinde doğan Beni Sadr, şehrin önemli alimlerinden Seyyid Nasrallah Beni Sadr'ın oğluydu.

Tahran Üniversitesi'nde ekonomi ve İslam hukuku alanında ilk lisans eğitimine başlayan Beni Sadr, Şah Pehlevi rejimine karşı mücadelede öne çıkan Ulusal Cephe'nin Tahran Üniversitesi'nde temsilciydi.

Üniversitede Şah rejimine karşı eylemleri nedeniyle 1963'te Fransa'ya kaçan Beni Sadr, İslam Devrimi'nin gerçekleştirilmesi ile İran'a dönmüştü.

Humeyni'ye yakın olan Beni Sadr İran'daki İslam Devrimi sonrasında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Cumhurbaşkanlığı sürecinde Humeyni ve din adamları ile ihtilafa düşen Beni Sadr, Cumhurbaşkanlığı görevinden azledildikten sonra gizlice Fransa'ya kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran
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