İran'ın İngiliz tankerini alıkoymasından hemen önceki telsiz konuşmaları yayımlandı

NE OLMUŞTU? Stena Impero, Körfez Bölgesi'ndeki başlıca güzergah Hürmüz Boğazı'nde seyrederken, İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu.

İngiliz fırkateyni daha sonra da İran'a ait gemiye "gemiye çıkma girişiminde bulunarak uluslararası hukuku ihlal etmeye" niyeti olmadığını doğrulamasını istiyor.

"Tanınmış bir uluslararası boğazda transit geçiş yaptığınız için, geçişiniz bozulmamalı, engellenmemeli, mani olunmamalı ve aksatılmamalı."

İngiliz deniz güvenlik şirketi Dryad Global'ın edindiği kayıtlarda HMS Montrose önce kendisini tanıtıyor ve tankere hitaben şunları söylüyor;

Telsiz konuşmaları kaydında, İran donanmasına ait gemi, Stena Impero olduğu sanılan gemiye, rotasını değiştirmesini söylüyor ve "İtaat ederseniz güvende olursunuz" diyor.

Konuşmada, İran Donanması'na ait olduğu düşünülen gemi, HMS Montrose fırkateynine, güvenlik nedenleriyle tankeri denetlemek istediğini söylüyor. Stena Impero adlı tanker, Cuma günü İranlılar tarafından alıkonulmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da İran'a tankerin "yasa dışı" bir şekilde alıkonulması kararının geri çevrilsesi çağrısı yapmıştı.

Şirket, Bandar Abbas limanına demirlenen geminin, Hint, Rus, Litvanyalı ve Filipinli mürettebatını ziyaret etmek için izin istendiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Tankerin sahibi, Stena Bulk şirketi de kurallara uyulduğunu ve uluslararası sularda seyredildiğini belirtti.

Ancak İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, tankerin Umman karasularındayken "uluslararası hukuka açıkça aykırı bir şekilde" alıkonulduğnu ve İran'a doğru seyretmeye zorlandığını belirtti.

HMS Montrose fırkateyni alarma geçiyor, ancak uzakta olduğu için baskını durduramıyor.

Stena Impero'nu alıkonulması, İngiliz ordusunun, Cebelitarık açıklarında Grace 1 adlı İran tankerine el koymasını izliyor. Tanker, AB ambargolarını ihlal ederek Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulmuştu.

İngiliz Dışişleri Bakanı Hunt, Grace 1 tankerinin yasal bir şekilde alıkonulduğunu söylerken, İran bunu "korsanlık" olarak tanımlamış ve misilleme olarak İngiliz tankerlerini alıkoyma tehdidinde bulunmuştu.

İNGİLTERE NASIL TEPKİ VERDİ?



Hunt, İranlı mekvidaşı Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, İran'ın bunu bir "kısasa kısas" durumu gibi gördüğünü, ancak "hiç bir şeyin hakikatten bu kadar uzak olamayacağını" savundu.

Hunt, Pazartesi günü milletvekillerine durumla ilgili bilgi verileceğini belirtti ve "Önceliğimiz gerilimi azaltmak için bir yol bulmak" dedi.

İngiliz hükümeti ayrıca İngiliz gemilerine bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

İRAN NE SÖYLEDİ?



İran Dışişleri Sakanı Cevad Zarif Twitter"da "İngiltere'nin ABD'nin ekonomik terörüne alet olmaya son vermesi gerektiğini" söyledi.