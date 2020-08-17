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İran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

İran’ın Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siyamek Mehbi, Kum şehrinde koronavirüs vakalarının 5 kat arttığını duyurdu.

İran’ın Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı

Koronavirüs salgını İran’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kum şehrinde düzenlenen sağlık savunucuları toplantısında konuşan Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siyamek Mehbi, Kum şehrindeki korona virüs tablosunun iyi yönde gitmediğini aktardı. Mehbi, “Mevcut tablo ilerleyen günlerde virüsün ilk görüldüğü Şubat ayına benzer bir yere ulaşabilir” uyarısını yaptı.

Halktan sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını isteyen Mehbi, artan vakalar ile sağlık çalışanlarının daha fazla zorlandığını dile getirdi. Rektör Yardımcısı, şehirde korona virüs vakalarının azalmadığına dikkat çekerek, “Maalesef Kum şehrinde koronavirüs vakaları 5 kat arttı” dedi.

İran’da son 24 saatte 2 bin 247 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 345 bin 450’ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte salgın nedeni ile 165 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 19 bin 804’e ulaştı.

(İHA)

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