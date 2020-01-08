HABER
  4. İran'ın saldırısı nedeniyle iki havayolu şirketi Bağdat uçuşlarını iptal etti

İran'ın saldırısı nedeniyle iki havayolu şirketi Bağdat uçuşlarını iptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates ve Flydubai hava yolu şirketleri, İran’ın Irak'ta ABD’ye yönelik saldırıları nedeniyle Bağdat uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

İran'ın saldırısı nedeniyle iki havayolu şirketi Bağdat uçuşlarını iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates ve Flydubai hava yolu şirketleri, İran’ın Irak’taki ABD üslerine saldırısı sonucu Bağdat’a seferleri iptal ettiğini açıkladı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN AÇIKLAMA

Emirates’ten yapılan açıklamada, “Emirates EK 943 uçuşu (Dubai’den Bağdat’a), EK 944 uçuşu (Bağdat’tan Dubai’ye) 8 Ocak’ta
gerçekleştirilecek uçuşlar saldırı nedeniyle iptal edildi. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uçuşlarımızla ilgili olarak ilgili hükümet yetkilileri ile yakın temas halindeyiz, gerekirse ilave değişiklikler yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımızın, mürettebatımızın ve uçaklarımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve taviz verilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Flydubai de “Bugün Bağdat uçuşu iptal edildi. Etkilenen yolcularla doğrudan iletişime geçiyoruz. Bu sabah Basra ve Necef’e
seferlerimiz devam edecek. İlgili makamlarla irtibat kuruyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Polis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandıPolis, dolandırıcıyı ilan vererek yakalandı
Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı (1)Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Emirates FlyDubai Bağdat İRAN ABD

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Düşen Ukrayna uçağının ardından ölenlerin ülkeleri açıklandı!

Düşen Ukrayna uçağının ardından ölenlerin ülkeleri açıklandı!

Son dakika! James Jeffrey 10 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Son dakika! James Jeffrey 10 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek

Finlandiya’dan '4 gün çalışılsın' haberlerine açıklama!

Finlandiya’dan '4 gün çalışılsın' haberlerine açıklama!

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

Alaska'da Shishaldin Yanardağı'nda korkutan patlama

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

IKBY'den 'can kaybı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.