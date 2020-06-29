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  4. İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 19:23 | Son Güncelleme

İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi.

İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

İran, geçtiğimiz aylarda Tahran Başsavcılığı aracılığı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı. İran, Trump hakkında çıkardığı yakalama emri ile ilgili Interpol’e başvuruda bulunmuştu.

INTERPOL BAŞVURUYU REDDETTİ

Interpol, İran’ın başvurusunu reddetti. Yapılan açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3’üncü maddesi uyarınca Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate alınmayacaktır” denildi. (İHA)

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