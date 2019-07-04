MAGAZİN

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

İngiliz sanatçı Joss Stone, ziyaret için geldiği İran'da ülkeye girişine izin verilmediğini ve gözaltına alınarak, sınır dışı edildiğini açıkladı. İngiliz sanatçı Joss Stone "İran’a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınır dışı edildik" dedi.

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti

İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, Instagram hesabından başörtülü şekilde paylaştığı görüntülü mesajında, "İran’a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınır dışı edildik." dedi.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na geldiğini aktaran Stone, havalimanındaki yetkililere, konser vermek için değil, İran'ı görmek istediği için geldiğini anlatmaya çalışmasına rağmen kendisine ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi.

Capture

Stone, hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkede yasak olduğu için bir halk konseri veremeyeceğimizin fakındaydık. Şahsen bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum ve insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Görünen o ki yetkililer konser vermeyeceğimize inanmadılar. Bizi kara liste dedikleri bir listeye almışlar bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık" ifadelerini kullandı.

Gece gözaltına alındığını sabah da sınır dışı edildiğini aktaran Stone, yetkililerin kendisine çok nazik ve kibar davrandığını ancak yaşadığı durum nedeniyle kalbinin kırıldığını dile getirdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Ağlayarak anlattı: Onu kucağıma vermediler...Ağlayarak anlattı: Onu kucağıma vermediler...
'Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...''Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Joss Stone Joss Stone gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Uslu'nun duygusal anları! Zorlu süreci ağlayarak anlattı

Ağlayarak anlattı: Onu kucağıma vermediler...

Burçin Orhon: Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...

'Mangalda tavuk sosis bile yapamayanın...'

Şair Küçük İskender'e veda!

Küçük İskender'e veda! 'İyi ki girmiş hayatımıza...'

Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması! Aşık mı?

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor!

Kimse beklemiyordu! Flaş karar

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Makyajsız halini paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.