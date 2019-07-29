HABER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda 2 hafta önce İngiltere’ye ait petrol tankerine el koydukları sırada İngiliz F 236 adlı savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.Devrim Muhafızlarının yayınladığı telsiz konuşmalarında, İran’ın alıkoyduğu Stena İmpero adlı petrol tankerine eskortluk yapan F 236 savaş gemisine yapılan ‘uzak durun’ uyarısı yer alıyor.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda 2 hafta önce İngiltere’ye ait petrol tankerine el koydukları sırada İngiliz F 236 adlı savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı.
Devrim Muhafızlarının yayınladığı telsiz konuşmalarında, İran’ın alıkoyduğu Stena İmpero adlı petrol tankerine eskortluk yapan F 236 savaş gemisine yapılan ‘uzak durun’ uyarısı yer alıyor. Telsiz konuşmaları kaydında Devrim Muhafızları, İngiliz savaş gemisine ilk olarak kendisini tanıtarak, “F 236 İngiltere savaş gemisi, ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Sizinle 08 deniz kanalından konuşmaktayım. Sesimi duyuyor musunuz” ifadelerini kullanıyor. İngiliz savaş gemisi F 236’nın kendisini tanıtmasının ardından Devrim Muhafızlar,ı Stena İmpero adlı petrol tankerine el koyduklarını söyleyerek, ”Sana emrediyorum, benim görevimi yapmama karışma” diyor. İngiliz savaş gemisi personeli, Stena İmpero adlı tankerin uluslararası deniz yolunda olduğunu söylerken, Devrim Muhafızları İngiliz gemisini uyararak, ”F 236 İngiltere savaş gemisi. Ben Devrim Muhafızları savaş gemisiyim. Kendi canınızı tehlikeye atmayın” ifadesini kullanıyor.
İngiltere bandıralı Stena İmpero adlı petrol tankeri 2 hafta önce Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İran, petrol tankerinin uluslararası deniz trafiğine uygun hareket etmemesini gerekçe göstermişti.

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Yaylada gezerken maganda kurşunuyla vurulduYaylada gezerken maganda kurşunuyla vuruldu
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandıOtomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 Suriyeli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.