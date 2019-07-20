İran: İngiliz tankerine kazaya karıştığı için el konuldu

Affipur açıklamasında tankerin bir balıkçı teknesine çarptığını ancak çarpışma sonrası hasar gören tekne ile bağlantı kurmadığını kaydetti.

Londra yönetimi İngiliz gemilerine Hürmüz Boğazı'nı geçici bir süre için kullanmama çağrısı yaptı.Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki İngiltere bandıralı petrol tankerine el koyan İran, gemiye kazaya karışmış olması nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

Cumartesi günü Bender Abbas limanına çekilen tankerde bulunan 23 kişilik mürettebatın soruşturma sonlandırılana kadar tankerde tutulacağı belirtildi.

İngiltere'den uyarı: Kaygı verici işaretler

İran'ın iddialarını reddeden İngiltere ise tankerin seyir kuralları ve uluslararası deniz hukukuna uygun seyrettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından Cuma günü İngiliz bandralı bir tanker el konulması Körfez Bölgesi'nde tansiyonun yükselmesine neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayı, "İran'ın bölgede yasadışı ve istikrarı bozucu bir tavır sergilemeyi seçtiğine ilişkin kaygı verici işaretler" olarak nitelendirdi. Hunt, Cuma günkü açıklamasında ise yaşananlardan "derin kaygı" duyduklarını ifade etmiş, olayın hızlı bir şekilde çözülmemesi durumunda ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Londra hükümeti de Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi planlayan İngiliz bandralı gemilere Hürmüz Boğazını geçici bir süre için kullanmamaları yönünde uyarı yaptı. Hükümet sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İran'ın uluslararası özgür denizcilik kurallarına açık bir şekilde meydan okuyan kabul edilmez davranışları nedeniyle derin kaygı duyuyoruz" dedi.