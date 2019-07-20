HABER

İran: İngiliz tankerine kazaya karıştığı için el konuldu

20.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

İran, İngiliz tankerine kazaya karıştığı gerekçesiyle el konulduğunu açıkladı.

İran: İngiliz tankerine kazaya karıştığı için el konuldu

Londra yönetimi İngiliz gemilerine Hürmüz Boğazı'nı geçici bir süre için kullanmama çağrısı yaptı.Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki İngiltere bandıralı petrol tankerine el koyan İran, gemiye kazaya karışmış olması nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

İran resmi haber ajansına açıklama yapan Hürmüzgan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti.

Afifipur, "İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması" dedi.

Affipur açıklamasında tankerin bir balıkçı teknesine çarptığını ancak çarpışma sonrası hasar gören tekne ile bağlantı kurmadığını kaydetti.

İngiliz bandralı "Stena Impero" adlı tankere yasal prosedür üzerine el konulduğunu belirten Afifipur, "İngiliz geminin Bender Abbas Limanı'na çekilmesini ve ayrıntıların detaylı araştırılarak olayın perde arkasının gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Bender Abbas limanına çekilen tankerde bulunan 23 kişilik mürettebatın soruşturma sonlandırılana kadar tankerde tutulacağı belirtildi.

İngiltere'den uyarı: Kaygı verici işaretler

İran'ın iddialarını reddeden İngiltere ise tankerin seyir kuralları ve uluslararası deniz hukukuna uygun seyrettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından Cuma günü İngiliz bandralı bir tanker el konulması Körfez Bölgesi'nde tansiyonun yükselmesine neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayı, "İran'ın bölgede yasadışı ve istikrarı bozucu bir tavır sergilemeyi seçtiğine ilişkin kaygı verici işaretler" olarak nitelendirdi. Hunt, Cuma günkü açıklamasında ise yaşananlardan "derin kaygı" duyduklarını ifade etmiş, olayın hızlı bir şekilde çözülmemesi durumunda ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Londra hükümeti de Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyi planlayan İngiliz bandralı gemilere Hürmüz Boğazını geçici bir süre için kullanmamaları yönünde uyarı yaptı. Hükümet sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İran'ın uluslararası özgür denizcilik kurallarına açık bir şekilde meydan okuyan kabul edilmez davranışları nedeniyle derin kaygı duyuyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık yönetiminin, Suriye'ye yasadışı ham petrol taşıdığından şüphelendiği bir İran tankerine ay başında el koyması Tahran ile Londra arasında gerilime yol açmıştı. İran, AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesine dayandırılan bu karara tepki göstermiş, İngiltere'den geminin serbest bırakılmasını talep etmişti. Tahran "zorbalığa sessiz kalmayacağız” sözleriyle misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Berlin: Gerilimin tırmandırılması çok tehlikeli

Alman hükümeti de el konulan tankerin derhâl bırakılmasını talep etti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bölgede gerilimin tırmandırılmasının çok tehlikeli olduğu" vurgulandı.

rtr,dpa,AFP/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyorTüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyor
Çin'deki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor!Çin'deki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor!
Hakan Atilla Tahliye Oldu Sınır Dışı Edilme Süreci BaşladıHakan Atilla Tahliye Oldu Sınır Dışı Edilme Süreci Başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’de gaz fabrikasında patlama: 10 ölü, 19 yaralı

Çin'deki patlamanın bilançosu ağırlaşıyor!

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Suudi Arabistan onayı verdi! ABD askerleri ülkeye girecek

Trump'tan İran açıklaması: Sadece sorun yaratıyor

Trump'tan flaş İran açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Son dakika: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor! Dünyayı tedirgin eden açıklama

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor

Trump düşürdük demişti! Video ortaya çıktı

Trump düşürdük demişti! Video ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.