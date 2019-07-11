İran İngiliz tankerini alıkoymak istedi

ABD medyasının verdiği haber henüz İran ve İngiltere tarafından doğrulanmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait beş hücum botunun, Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Krallık'a ait bir petrol tankerini alıkoymaya çalıştığı iddia edildi. Amerikan haber kanalları CNN ve Fox News, olayın tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada gerçekleştiğini duyurdu.

Haberde İranlı yetkililerin, söz konusu tankere rotasını değiştirme ve İran karasularına dümen kırma çağrısı yaptığı belirtildi. Ancak tankere kılavuzluk eden Britanya donanmasına ait savaş gemisinin silahlarını İran botlarına yönelterek, uzak durma uyarısı yaptığı ve bu uyarının etkili olduğu bildirildi. CNN'in haberine göre, yaşanan olayın havadan çekilmiş görüntüleri de mevcut. Ancak İran ve İngiltere'den olayla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmış değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Orta Doğu'daki askeri gücüne komuta eden Merkez Komutanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaşanan hadisenin ile ilgili detaylı bilgilerin İngiltere Savunma Bakanlığı'nca verilmesi gerektiği ifade edildi. Komutanlık Sözcüsü, dünya ekonomisinin uluslararası deniz taşımacılığına bağımlı olduğunu ve burada yaşanan sorunların ancak uluslararası çözümlerle aşılabileceğini dile getirdi.