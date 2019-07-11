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İran İngiliz tankerini alıkoymak istedi

11.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası karasularında seyreden Birleşik Krallık'a ait bir tankere İran tarafından el konulmak istendiği iddia edildi.

İran İngiliz tankerini alıkoymak istedi

ABD medyasının verdiği haber henüz İran ve İngiltere tarafından doğrulanmadı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait beş hücum botunun, Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Krallık'a ait bir petrol tankerini alıkoymaya çalıştığı iddia edildi. Amerikan haber kanalları CNN ve Fox News, olayın tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada gerçekleştiğini duyurdu.

Haberde İranlı yetkililerin, söz konusu tankere rotasını değiştirme ve İran karasularına dümen kırma çağrısı yaptığı belirtildi. Ancak tankere kılavuzluk eden Britanya donanmasına ait savaş gemisinin silahlarını İran botlarına yönelterek, uzak durma uyarısı yaptığı ve bu uyarının etkili olduğu bildirildi. CNN'in haberine göre, yaşanan olayın havadan çekilmiş görüntüleri de mevcut. Ancak İran ve İngiltere'den olayla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmış değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Orta Doğu'daki askeri gücüne komuta eden Merkez Komutanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaşanan hadisenin ile ilgili detaylı bilgilerin İngiltere Savunma Bakanlığı'nca verilmesi gerektiği ifade edildi. Komutanlık Sözcüsü, dünya ekonomisinin uluslararası deniz taşımacılığına bağımlı olduğunu ve burada yaşanan sorunların ancak uluslararası çözümlerle aşılabileceğini dile getirdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Çarşamba günü Yemen ve İran açıklarında deniz güvenliğini sağlayacak bir askeri koalisyon kurmak istediklerini açıklamış ve "Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep'te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz" demişti.

Cebelitarık olayı

Birleşik Krallık geçtiğimiz hafta İran'a ait bir petrol tankerini Suriye'ye yönelik yaptırımları deldiği şüphesiyle Cebelitarık'ta alıkoymuştu. Bu durum Birleşik Krallık ve İran arasında diplomatik gerginliğe neden olmuş, İran, Birleşik Krallık'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Cebelitarık'ta yaşanan olayla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de bir açıklama gelmiş, Ruhani ülkesine ait petrol tankerinin alıkoyulmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, "Britanyalıların dikkatini çekmek istiyorum, denizde güvensizliği siz başlattınız ve sonuçlarına katlanmalısınız" ifadesini kullanmıştı.

İran, Cebelitarık'ta el konulan iki milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip Grace 1 adlı tankerin, AB'nin yaptırımlar uyguladığı Suriye'ye gitmediğini savunuyor. Tahran tankerin "başka bir varış noktası" olduğunu açıklamıştı.

İran ve Birleşik Krallık arasındaki tanker gerginlikleri, Körfez'de tansiyonun tırmandığı bir dönemde geldi.

AFP,dpa/ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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