HABER

İran İngiliz tankerini serbest bırakıyor

23.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

İran'ın İngiliz petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalması için gerekli yasal işlemleri tamamladığı açıklandı.

İran İngiliz tankerini serbest bırakıyor

Ancak İranlı yetkililer tankerin ne zaman serbest bırakılacağı konusunda bilgi vermedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'a hareket ederken, İran'dan bir süredir alıkonulan "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerinin serbest kalması için yasal işlemlerin tamamlandığını açıklandı.

İran basınında yer alan haberlere göre hükümet yetkilisi Ali Rebii tankerin serbest bırakılması için işlemlerin tamamlandığını söyledi ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Tanker krizi nasıl çıktı?

Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuş, ABD, Suriye'ye ham petrol taşıdığı şüphesi ile el konulan İran'a ait tankerin salıverilmemesi talebinde bulunmuştu. İran tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi 15 Ağustos'ta İngiltere’nin alıkoyduğu İran tankerinin salıverilmesine hükmetmişti.

Tahran’ın İngiliz bayraklı petrol tankeri Steno İmpero’ya el koyması İran’la Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Ruhani New York'a gidiyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları için New York'a hareket eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani havaalanında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin kendilerine vize konusunda direnmesine rağmen delegasyonun New York'a gittiğini söyledi. Ruhani, Amerikalılar'ın İran'ın katılımını istemediğini, söyleyerek, "Bizse seyahat etmekte ısrar etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Ruhani, "BM Genel Kurulu'nda yer almak ve çeşitli seviyelerde görüşmeler yapmak bizim için gerekli" dedi ve ekledi: "İran ulusuna karşı yapılan zalimce eylemler ve aynı zamanda bölgemizin karşı karşıya olduğu zor ve karmaşık sorunlar insanlara ve dünyaya açıklanmalı."

AFP, dpa/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!
Berlin’de Türkiye'nin yeni toplumsal sözleşmesi konferansıBerlin’de Türkiye'nin yeni toplumsal sözleşmesi konferansı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

Kritik açıklama: Bir kaç kez daha suikast girişimine uğradım

Kritik açıklama: Bir kaç kez daha suikast girişimine uğradım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.