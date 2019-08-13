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İran: 'İngiltere Grace 1 Tankerini Serbest Bırakabilir'

13.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

İranlı yetkililer, İngiltere’nin alıkoyduğu Grace 1 adlı petrol tankerini kısa süre içerisinde serbest bırakabileceğini söylediler

İran: 'İngiltere Grace 1 Tankerini Serbest Bırakabilir'

İranlı yetkililer, İngiltere’nin alıkoyduğu Grace 1 adlı petrol tankerini kısa süre içerisinde serbest bırakabileceğini söylediler. Yetkililer İngiltere’ye verilen bazı dokümanın buna yardımcı olacağını belirttiler.

İran Liman ve Deniz İşletmeleri Başkan Yardımcısı Celil İslami yaptığı açıklamada “İngiltere, Grace 1’i serbest bırakmayı düşünüyor. Teslim ettiğimiz bazı belgelerden sonra bunun kısa süre içerisinde olmasını ümit ediyoruz” dedi. İslami bu açıklamayı İran Haber Ajansı İRNA’ya yaptı.

İngiliz Deniz Kuvvetleri, Grace 1 adlı İran petrol tankerini, 4 Temmuz tarihinde yaptırım kurallarına aykırı şekilde Suriye’ye petrol götürdüğü gerekçesiyle alıkoymuştu. İran söz konusu iddialar o tarihten bu yana reddediyor.

İslami de bir kez daha bu iddiaları reddetti ve “Bu gemi tamamen yalan iddialarla alıkonuldu ve halen serbest bırakılmadı” dedi.

Grace 1’in İngiltere tarafından alıkonulmasının ardından İran Cumhuriyet Muhafızları Hürmüz Boğazı’nda Stena Impero adlı bir ingiliz petrol tankerini alıkoydu. İngiltere de bu alıkoyma işleminin yasadışı olduğunu savunuyor.

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