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İran: “İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran’ın misillemesinden korksun”

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

İran Dini İstişare Meclisi üyesi Mohammed Ali Musavi Cezayiri, İran’ın 2 milyon ton petrol yüklü gemisine İngiltere Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nin Cebeli Tarık’taki askerleri tarafından alıkonulmasına karşı Tahran’ın yapacağı misillemeden İngiltere’den korkması gerektiğini söyledi.Muhammed Ali Musari Cezayiri, İran’ın yarı resmi Fars haber ajansında bugün yayınlanan açıklamasında:“Ben açıkça, İran’ın petrol tankerine illegal bir şekilde el konulmasına İran’ın misilleme tedbirleri konusunda İran’ın korkması gerektiğini ifade ediyorum” dedi.Musavi Cezayiri sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz zorbalığa karşı asla sessiz kalmayacağımızı gösterdik.

İran Dini İstişare Meclisi üyesi Mohammed Ali Musavi Cezayiri, İran’ın 2 milyon ton petrol yüklü gemisine İngiltere Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nin Cebeli Tarık’taki askerleri tarafından alıkonulmasına karşı Tahran’ın yapacağı misillemeden İngiltere’den korkması gerektiğini söyledi.
Muhammed Ali Musari Cezayiri, İran’ın yarı resmi Fars haber ajansında bugün yayınlanan açıklamasında:
“Ben açıkça, İran’ın petrol tankerine illegal bir şekilde el konulmasına İran’ın misilleme tedbirleri konusunda İran’ın korkması gerektiğini ifade ediyorum” dedi.
Musavi Cezayiri sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz zorbalığa karşı asla sessiz kalmayacağımızı gösterdik. Amerikan İHA’sına kararlı cevap verdiğimiz gibi bu tanker alıkonulmasına da İran tarafından gereken cevap verilecektir” dedi.
İngiliz Deniz Kuvvetleri, Cebeli Tarık’ta, Avrupa Birliği’nin ambargosuna rağmen Suriye’ye Petrol taşıdığı iddiasıyla ABD’nin isteği üzerine İran’ın 2 milyon varil petrol yüklü Grace 1 petrol tankerine el koymuştu. İran İngiltere’nin yaptığının korsanlık olduğunu ileri sürerek petrol tankerinin derhal serbest bırakılmasını istemişti.
İran, 20 haziran’da hava sahasını ihlal ettiği için ABD’nin askeri insansız keşif uçağını düşürmüştü. Washington, İHA’nın uluslararası sularda vurulduğunu söyledi.
İran’ın Devrim Muhafızları’nın bir komutanı İngiliz Deniz Kuvvetleri’nin İran petrol tankerine Cebeli Tarık’ta el koymasına misilleme olarak İngiltere’yi bir İngiliz gemisine el koymakla tehdit etti.
Cebeli Tarık mahkemesi İran Süpertankerinin, ABD ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı ambargo sebebiyle alı konulma süresinin devam etmesine karar verdi.

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