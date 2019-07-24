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İran: İngiltere tanker için arabulucu gönderdi

24.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

İran, İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nda el konulan tankerin bırakılması için bir arabulucu gönderdiğini duyurdu.

İran: İngiltere tanker için arabulucu gönderdi

İran, Hürmüz Boğazı'nda el konulan tankerin bırakılması için İngiltere'nin arabulucu gönderdiğini duyurdu. Yarı resmi Tesnim haber ajansında yer alan açıklama İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bürosundan yapıldı. Büroya başkanlık eden Ayetullah Muhammed Muhammedi Gülpayegani konuyla ilgili açıklamasında geçmişte İngiltere'nin İran'daki sömürgeci varlığına atıfta bulunarak "İran'da bir zamanlar bakanlar ve milletvekilleri atayan bir ülke, arabulucu gönderip gemisinin serbest bırakılmasını rica etme noktasına geldi" dedi.

İran geçen hafta İngiltere bandıralı "Stena Impero" adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu. Gemi İsveç firması "Stena Bulk" tarafından işletiliyordu. Şirketin sözcüsü Pat Adamson el konulan geminin 23 kişilik mürettebatla telefon üzerinden doğrudan iletişim kurduklarını açıkladı. Adamson gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün tanker kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları'nın gemiye el koyduğu operasyonu "güçlü, titiz, profesyonel" olarak tanımlayan Ruhani "Sanıyorum tüm dünya Basra Körfezi'nde güvenliği sağladığı için İran Devrim Muhafızları'na müteşekkir olmalıdır" dedi.

Ruhani İran'ın (Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan) Bab'ül Mendeb Boğazı'nın koruyucusu olduğunu ve öyle de kalmaya devam edeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası kurallarla oyun oynanacak bir yer olmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, pazartesi günü Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere geçiş güvenliği sağlayacak deniz koruma misyonu için girişim başlattıklarını açıklamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü konunun İngiltere ve Fransa ile görüşüldüğünü ancak Almanya'nın askeri olarak böyle bir inisiyatifin içinde yer alıp almayacağını söylemek için henüz erken olduğunu söyledi.

Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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