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İran, İngiltere'den Arak reaktörünü yenilemesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İngiltere'den ülkesindeki Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizesi konusunda etkin rol üstlenmesini talep etti

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İngiltere'den ülkesindeki Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernize edilmesi konusunda etkin rol üstlenmesini istedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) 62'nci Genel Kurul toplantısı için Avusturya'da bulunan Salihi, başkent Viyana’da İngiltere heyetiyle görüştü. Salihi, heyete "İran'ın İngiltere'den beklentisi, Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonu konusunda etkin rol üstlenmesidir." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre İranlı yetkili, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından söz konusu nükleer tesisin yenilenmesi projesini ABD'nin yerine İngiltere'nin üstlenmesinin önemine değindi.

İngiliz Heyet Başkanı Robin Grimes da ülkesinin nükleer anlaşmanın devamı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Grimes, ABD'nin ardından İngiltere'nin Arak reaktörünü yenileme projesini üstlenmesinin bu kararlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında Temmuz 2015'te varılan anlaşmada, İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu.

Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanılmayacak düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti. İran'ın 2031'e kadar yeni ağır su reaktörü inşa etmesine izin verilmemesine ilişkin madde de anlaşmada yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Salihi, ağustos ayında, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle Arak'taki ağır su nükleer tesisiyle ilgili müzakerelerin de İngiltere ile yürütüleceğini duyurmuştu.

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Arak Ağır Su Nükleer Tesisi ingiltere İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi

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