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İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

İran İngiltere'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.

Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.

- Tanker, rutin kontrol sonrası yoluna devam etti

Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.

İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan

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