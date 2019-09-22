HABER

İran, İngiltere’ye ait petrol tankerini serbest bırakıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere’ye ait alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin, İran yargısından gelecek son hükümle birlikte, tekrar uluslararası sulara yönelebileceğini söyleyen Afifipur, "Yargının petrol tankerinin serbest bırakılmasına ilişkin vereceği son kararla birlikte, Stena Impero adlı petrol tankeri 65 gün süren yargı sürecinin ardından, Bender Abbas Limanı’ndan uluslararası sulara gidebilir” dedi.

İran’ın Hürmüzgan eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere’ye ait alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan Stena Impero adlı petrol tankerinin, İran yargısından gelecek son hükümle birlikte, tekrar uluslararası sulara yönelebileceğini söyleyen Afifipur, "Yargının petrol tankerinin serbest bırakılmasına ilişkin vereceği son kararla birlikte, Stena Impero adlı petrol tankeri 65 gün süren yargı sürecinin ardından, Bender Abbas Limanı’ndan uluslararası sulara gidebilir” dedi. Stena Impero adlı petrol tankerinin İran sularından çıkma sürecine ilişkin gerekli yasal işlemlerin devam ettiğini söyleyen Afifipur, son kararı yargının vereceğini vurgulayarak, ”Konuya ilişkin yargı kapısı hala açık” diye konuştu. Hukuki sürecin devam ettiğini ve son kararı İran yargısının vereceğini söyleyen Afifipur, İngiltere’ye ait petrol tankerinin kısa zaman içerisinde serbest bırakılacağını söyledi.

İngiltere’ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İran Devrim Muhafızları geminin alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada Stena Impero adlı petrol tankerinin uluslararası deniz trafiğine uygun hareket etmediğini belirtmişti.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...
AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il ŞırnakAK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak

En Çok Okunan Haberler

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun’dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

ABD'ye FETÖ uyarısı: Şeytani bir ağı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.