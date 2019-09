İran İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankeri serbest bıraktı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını ve uluslararası sulara hareket edebileceğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurarak, "Geminin yasal işlemleri tamamlandı ve uluslararası sulara doğru hareket edebilir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin BM toplantısına katılmak için gerçekleştireceği New York ziyaretine ilişkin de konuşan Rebii, Ruhani’nin New York ziyareti hususunda kararsız olduğunu ancak İran milletinin BM toplantısında sesinin duyulması için New York’a gitme kararı aldığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz’da İngiltere’ye ait Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.