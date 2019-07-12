İran İngiltere’yi uyardı: ”Petrol gemimizi bırakın”

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi İngiltere’yi uyararak, ”İngiltere’nin İran’a ait petrol gemisini alıkoyması hukuksuzcadır. Bir an önce gemiyi bırakmalılar” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi son günlerde artan İngiliz diplomatların İran Dışişleri Bakanlığına yaptıkları ziyaretlerin doğal olduğunu söyleyerek, ”Petrol tankerimizin alıkonulması bizim açımızdan önemli bir konu. Bu konuda diplomatların Dışişleri Bakanlığına gerekli açıklamaları yapmaları ve görüşmeleri gerekir” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin petrol gemisini alıkoymaya yönelik sunduğu gerekçelerin gerçekçi olmadığını ifade eden Musevi, petrol gemisinin Suriye’ye gitmediğini belirterek, ”İngiltere açısından İran AB yaptırımları altında mı? AB İran’a petrol yaptırımı mı uyguluyor? Bu gemi Suriye’ye gitse dahi onlar kanunlarımız diğer ülkeler aleyhinde değil iddiasını taşımıyorlar mıydı? Şimdi nasıl oluyor da Suriye yaptırımlarına uymama bahanesi ile bu eylemi yapmaktalar” dedi.

İngiltere’nin İran petrol tankerini alıkoymaya yönelik sunduğu bahanelerin hukuki olmadığını söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, İngiltere’nin ABD’nin isteği doğrultusunda tehlikeli bir oyuna girdiğini belirterek, ”Onlara tavsiyemiz böylesi tehlikeli oyunlara girmemeleri. İngiltere tüm ülkelerin yararına olacak şekilde bir an önce tankeri bırakmalıdır” dedi.

