İran İnsan Hakları Örgütü: Ülkede bir günde 3 kadın, geçen hafta 32 kişi idam edildi

İdam edilen üç kadından biri, 15 yaşındayken evlendirilmiş bir çocuk gelin olan Soheila Abadi. Abadi, 10 yıl boyunca evli olduğu eşini, "aile içi tartışma" nedeniyle öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da 2022'nin ilk 6 ayında 250'den fazla kişi idam edildi ve bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla arttı.

İnsan hakları kuruluşları ayrıca İran'da diğer tüm ülkelerden çok daha fazla kadının idam edildiğini bildiriyor. İran'da kadınlardan ölüm cezasına çarptırılanların çoğu eşlerini öldürenler.

Aktivistler, İran'da "aile içi şiddet" suçlamalarının çoğu kez dikkate alınmadığını söylüyor.

İran yetkilileri her idamı resmi olarak açıklamadığı için net rakamlara ulaşılamıyor.

Nisan ayında iki insan hakları kuruluşları tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, resmi verilere göre dünyada geçtiğimiz yılki idamların yüzde 16,5'i İran'da gerçekleşti.

İnsan hakları kuruluşları, İran'da bazı idamların toplu şekilde infaz edildiğini de belirtiyor.

İstatistiklerde idam edilenlerin sayısında etnik azınlıkların fazla olması da dikkat çekiyor.

Örneğin İran'da bu yıl şimdiye kadar idama mahkum edilenlerin dörtte birinden fazlasını Beluçlar oluşturuyor. İran nüfusundaki payları ise yüzde 5.

