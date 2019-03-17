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İran-Irak arasındaki ücretsiz vize uygulaması Nisan’da başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 15:00 | Son Güncelleme

İran ile Irak arasındaki ücretsiz vize uygulamasının Nisan ayından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Reşidyen, Irak ile bedelsiz vize uygulamasının gelecek Nisan ayının 5’inden itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek, daha önce bedeli 40 dolar olan vize ücretinin bir ay önce 50 dolara çıkarıldığını ancak bu bedelin tamamen kaldırılacağını aktardı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin geçen hafta Irak’a yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında vizenin ücretsiz olması konunda anlaşma sağlanmıştı.Öte yandan, İran’ın vize uygulanmasının kaldırılması önerisi Irak tarafından reddedilmişti.

İran ile Irak arasındaki ücretsiz vize uygulamasının Nisan ayından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Reşidyen, Irak ile bedelsiz vize uygulamasının gelecek Nisan ayının 5’inden itibaren yürürlüğe gireceğini belirterek, daha önce bedeli 40 dolar olan vize ücretinin bir ay önce 50 dolara çıkarıldığını ancak bu bedelin tamamen kaldırılacağını aktardı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin geçen hafta Irak’a yaptığı ziyaret kapsamında iki ülke arasında vizenin ücretsiz olması konunda anlaşma sağlanmıştı.
Öte yandan, İran’ın vize uygulanmasının kaldırılması önerisi Irak tarafından reddedilmişti.

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