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İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

İran, göstericiler tarafından Basra’daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı.

İran, Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapattı

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, İran Basra Başkonsolosluğunun yakılması üzerine kentin güneyindeki sınır kapısı Şelamçe’yi kapattı.

Basra’da devam eden gösteriler sırasında bir grup gösterici, bugün İran’ın Basra Başkonsolosluğunu ateşe vermişti.

ACİL OTURUMA HAYDAR EL-İBADİ'NİN KATILACAĞI DUYURULMUŞTU

Öte yandan Irak Meclisi de 12 Mayıs'taki seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'da yaşanan olaylarla ilgili yarın için "olağanüstü toplantı" kararı almış, meclis basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek acil oturuma Başbakan Haydar el-İbadi ve ilgili bakanların katılacağı duyurulmuştu.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde artmıştı.

20'DEN FAZLA GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şu ana kadar 20'den fazla gösterici hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

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İRAN ırak Basra Şelamçe Sınır Kapısı

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