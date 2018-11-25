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İRAN-IRAK SINIRINDAKİ DEPREM TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ (DEPREM BÖLGESİNDEN EK GÖRÜNTÜLERLE)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 22:26 | Son Güncelleme

İRAN- Irak sınırında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İRAN- Irak sınırında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin bazı bölgelerinden de hissedilen depremin herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bölgeden haber alınamıyor.

İran'ın Irak sınırına yakın Serpol Zehab Kermanşah bölgeleri arasında bugün saat 19.37'de Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İran ve Irak'ın yanısıra Kuveyt ile Türkiye'nin de bazı bölgelerinden hissedildi. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinin yınısıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde sarsıntı ile birlikte endişelenen vatandaşlar, sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre bu bölgelerde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Depremin merkezinde ise can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

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