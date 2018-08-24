İran-Irak-Suriye İşbirliğini Geliştirme Konferansı

İran'da Tahran, Bağdat ve Şam yönetimleri arasındaki işbirliğini geliştirme konulu uluslararası bir konferans düzenlendi.

Horasan-ı Rezevi eyaletinin merkezi Meşhed'de gerçekleştirilen "İran-Irak-Suriye İşbirliği Geliştirme Konferansı"na üç ülkeden 300'ün üzerinde isim katıldı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan konferansın organizatörü Kadir Recepzade, üç ülkeden 300'ün üzerinde kişinin katıldığı konferans kapsamında kendilerine 450'den fazla bilimsel makale ulaştırıldığını belirtti.

Recepzade ayrıca İran, Irak ve Suriye'nin bilimsel çalışmalar, tarım, gıda, hayvancılık, meteoroloji, çevre kirliliği ve teknolojik gelişmeler konularında işbirliği yapacağını ifade etti.

