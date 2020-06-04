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  4. İran Irak'a Elektrik Satmak Üzere Anlaşma İmzaladı

İran Irak'a Elektrik Satmak Üzere Anlaşma İmzaladı

04.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

İran, komşu ülke Irak’la elektrik satışı anlaşması imzaladı. İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan’ın anlaşmanın 2 yıl süreyle geçerli olduğunu açıkladı

İran Irak'a Elektrik Satmak Üzere Anlaşma İmzaladı

İran, komşu ülke Irak’la elektrik satışı anlaşması imzaladı. İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan’ın anlaşmanın 2 yıl süreyle geçerli olduğunu açıkladı.

Anlaşma için Irak’a giden İran Enerji Bakanı yaptığı açıklamada “Irak’a 2020 ve 2021 yıllarında elektrik satmak üzere bir anlaşma imzaladık. Irak’taki İran Büyükelçiliği’nin koordinasyonuyla bu seyahatimizde 400 milyon dolarlık anlaşma tutarının yarısını teslim aldık” dedi.

İran Enerji Bakanı Ardakanyan ayrıca Tahran ve Bağdat yönetimlerinin, Irak’ın elektrik altyapısını İranlı özel şirketlerin yenilemesi adına bir değerlendirme de yaptıklarını söyledi.

Ardakanyan “İranli teknik ve uzmanlardan oluşan bir heyet önümüzdeki hafta Irak’ı ziyaret edecek ve elektrik kesintilerini azaltmak ve ekipmanların tamiratlarının yapılması amacıyla iki ayrı önemli anlaşma imzalayacaklar” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni Irak hükümetine destek olmak amacıyla Amerika’nın, Irak’ın İran’dan elektrik satın alması için 120 günlük bir izin süresi sağlayacaklarını söylemişti.

Washington yönetimi Irak’ın İran’dan enerji almasını önleyen yaptırım kararlarını düzenli olarak uzatıyor.

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