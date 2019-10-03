HABER

İran, Irak’la olan 2 sınır kapısını kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

İran, Irakla olan Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.İran yönetimi, Irak’taki Irak’ta son günlerde başlayan ve 18 kişinin hayatının kaybettiği şiddetli gösteriler nedeniyle yüz binlerce Şii Müslüman ibadetinin yıllık hac ziyaretinde kullandıkları sınır da dahil olmak üzere 2 sınır kapısını kapattığını söyledi.

İran, Irakla olan Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.
İran yönetimi, Irak’taki Irak’ta son günlerde başlayan ve 18 kişinin hayatının kaybettiği şiddetli gösteriler nedeniyle yüz binlerce Şii Müslüman ibadetinin yıllık hac ziyaretinde kullandıkları sınır da dahil olmak üzere 2 sınır kapısını kapattığını söyledi. İran sınır muhafızları komutanı General Kasım Rezaei, Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarının dün akşam saatlerinden itibaren kapatıldığını bildirdi. Üst düzey bir İranlı yetkili Şii Müslümanların hac geçişleri için başka sınır kapılarının açık tutulduğunu belirtti.
İran İçişleri Bakanı Abdolreza Rahmani Fazlı geçtiğimiz hafta, 3 milyon Iraklı hacının matem için Kerbela şehrini ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Yaşlı çifti kaza ayırdıYaşlı çifti kaza ayırdı
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıIsparta’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.