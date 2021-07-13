‘’İran Iraklı Şiiler’i ABD’yle Gerilimi Tırmandırmaya Çağırdı’’

Üst düzey bir İran Devrim Muhafızları komutanının, geçen hafta Bağdat'ta yapılan bir toplantıda, Iraklı Şii milisleri ABD'ye saldırıları hızlandırmaya çağırdığı iddia edildi. İddia, toplantıyla ilgili bilgi sahibi üç milis ve iki Iraklı güvenlik kaynağına ait.

27 Haziran'da Suriye-Irak sınırında İran’ın desteklediği milisleri hedef alan ölümcül ABD hava saldırılarının ardından Devrim Muhafızları istihbarat şefi Hüseyin Taeb liderliğindeki bir İran heyeti Irak’ı ziyaret etmişti. Sonrasında Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine saldırılar düzenlenmişti.

Reuters haber ajansına konuşan üç milis kaynağı, İranlılar’ın misillemeyi teşvik etmekle birlikte, gerilimi çok tırmandırmama adına Iraklılar’a fazla ileri gitmemelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Ancak bu kaynaklardan üst düzey bir yerel milis komutanı, İranlılar’ın kendilerine Suriye'deki ABD güçlerine misilleme yaparak saldırılarını genişletmelerini tavsiye ettiğini da kaydetti.

ABD-İran gerilimi , eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından terk edilen, ancak Tahran’ın önemli petrol ihracatını yeniden başlatmasına izin vermek için eski haline getirilmesini istediği 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik diplomatik çabaların sekteye uğradığı bir dönemde artıyor.

İranlı yetkililerin ziyaret hakkında bilgilendirdiği bölgedeki üst düzey bir yetkili, Taeb'in gezi sırasında birkaç Iraklı milis lideriyle görüştüğünü ve "dini liderin misillere, Irak’taki ABD kuvvetleri bölgeyi terk edene kadar baskıyı sürdürmeleri konusundaki mesajını ilettiğini’’ söyledi.

Yerel milis komutanlarından ikisi, toplantının Bağdat'ın lüks Cediriye semtinde, ABD büyükelçiliğinin karşısında, Dicle Nehri'nin diğer kıyısında bir villada yapıldığını söyledi.

ABD hava saldırılarından bu yana, ABD birliklerine ve personeline veya faaliyet gösterdikleri üslere saldırılar Irak'ta yoğunlaştı ve Suriye'nin doğusuna yayıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Devrim Muhafızları yetkilileri, Reuters’ın ziyaret ve iddialarla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

İran'ın BM temsilcisi, Tahran'ın Irak ve Suriye'deki ABD güçlerini hedef alan saldırıları desteklediği yönünde ABD’den gelen suçlamaları bu ay reddetmişti. Heyet, ABD'nin İran’ın desteklediği militanlara yönelik hava saldırılarını da kınamıştı

Irak hükümetinden veya başbakanlıktan da toplantıyla ilgili sorulara henüz yanıt gelmedi.

Reuters'in görüştüğü kaynaklar, konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması kaydıyla böyle bir açıklama yaptı.

Arap dünyasının en büyük Şii çoğunluğa sahip ülkesi Irak, 2003 yılında Sünni lider Saddam Hüseyin'i deviren ABD liderliğindeki işgalden bu yana ABD-İran rekabetinin sahnesi oldu.

Şii milisler, 2011'de çekildikten sonra 2014'te IŞİD'le savaşmak için bir koalisyonun başında Irak'a dönen ABD güçlerine karşı sürekli ve giderek gelişen bir mücadele yürütüyor.

Ancak patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının da dahil olduğu saldırılar, İran yanlısı dört milisin ölümüne neden olduğu söylenen ABD hava saldırılarından bu yana arttı.

Şii grupların faaliyet ve operasyonlarına yakın iki Iraklı güvenlik kaynağı, İranlılar’ın 5 Temmuz'daki görüşmede Iraklı müttefiklerine Suriye'nin doğusundaki ABD mevzilerinin kuşbakışı haritalarını teslim ettiklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz'da Ayn el Esat hava üssüne düzenlenen ve iki Amerikan askerinin yaralandığı bir roket saldırısı da dahil olmak üzere saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirmişti.

Devrim Muhafızları’nın önemli isimlerinden Şii din adamı Taeb, İran siyasetinin yakından izleyenlerce, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakın görülüyor.

Bölgedeki üst düzey yetkili, Hamaney'in geçen yıl Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü'nün başına atanan Tuğgeneral İsmail Ghaani'nin Irak'a yaptığı ziyaretlerin ardından Taeb'i Irak'a gönderdiğini söyledi.

Irak hükümetinden bir yetkili, İran'ın nükleer anlaşmaya dönüş adına baskı uygulamak için Irak'taki müttefiklerini kullanmaya çalıştığını bildirdi.

Üst düzey bir İranlı diplomat, Taeb'in Bağdat ziyaretinin, önceki Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani’nin geçen yılın başlarında Irak'ta bir ABD saldırısında öldürülmesinden sonra Hamaney'in Irak işlerine doğrudan müdahil olduğunu gösterdiğini kaydetti.

ABD hava saldırısında geçen ay vurulan ve İran’ın desteklediği milis gruplarından birinin sözcüsü, son saldırıların Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Ketaib Seyyid el Şüheda grubunun sözcüsü Kadim El Fartusi, Reuters'e verdiği demeçte, "Amerikan güçlerine karşı askeri tırmanış, tüm savaşçı güçleri Irak'tan ayrılana kadar devam edecek" dedi.

İran’ın desteklediği Asaib Ehli’l Hak grubunun siyasi bürosunda üst düzey bir yetkili olan Saad El Saadi, Amerikalılar milislere saldırmaya devam ederse, Irak ve Suriye'de herhangi bir yerde ABD güçlerine daha etkili saldırılar beklenebileceğini söyledi. .

İran ve ABD, nükleer anlaşmayı yeniden tesis etmek için Nisan ayı başlarında Viyana'da dolaylı müzakerelere başladı. 20 Haziran'da ertelenen müzakerelerin devamı için herhangi bir tarih belirlenmedi.

