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  4. İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3)

İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi (3)

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 05:50 | Son Güncelleme

İRAN: ORANLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ VE TAMAMLANDI İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran’ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51’inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı.

İRAN: ORANLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLDİ VE TAMAMLANDI
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından İran’ın misillemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "BM Anlaşmasının 51’inci maddesine göre, orantılı bir şekilde karşılık verildi ve tamamlandı. Gerginliğin artmasını ya da savaş istemiyoruz ama karşıdan saldırı gelirse kendimizi savunacağız” ifadelerini kullandı.
BÜYÜKELÇİ YILDIZ: BAĞDAT'TA UÇAK HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR
CNN TÜRK'e konuşan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırının ardından Bağdat semalarında ABD'ye ait çok sayıda uçak ve helikopter uçuşunun gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükelçi Yıldız, iki üsse gerçekleştirilen saldırılarda füzelerin hedefine ulaştığı ancak zaiyat konusunda herhangi bir bilgi olmadığını kaydetti. Saldırıların gerçekleştirildiği üslerde sadece ABD askerlerinin bulunmadığını, Iraklı personelin de görev yaptığını belirten Yıldız, "Iraklı kayıpların da olabileceği göz önünde bulundurulmalı." dedi.
Bölgede ABD'nin yüksek alarm düzeyinde olduğunu ifade eden Büyükelçi Yıldız, "Karşılaşan iki taraf; İran ve ABD. Ancak karşılaşılan alan, saha Irak. Bu durum bölgesel dinamiklere bakıldığında kaygı verici " diye konuştu.

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