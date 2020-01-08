HABER
  4. İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

08.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili de üsse balistik füze saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de Anbar vilayetindeki üsse roket saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Başkent Bağdat'ın batısındaki üsse en az 6 füzenin isabet ettiği belirtiliyor.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

https://twitter.com/FarsNews\_Agency/status/1214692350968127489?s=20

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'İran devlet televizyonu: 'Tahran Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Eyn Assad hava üssüne onlarca füze fırlattı'
İran'dan intikam hamlesi! ABD üssünü füze yağmuruna tuttular!İran'dan intikam hamlesi! ABD üssünü füze yağmuruna tuttular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

Acun'un yeni gözdesi! Estetiksiz hali olay oldu

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan intikam hamlesi! ABD askeri üssüne 9 füzeyle saldırdılar!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üssünü füze yağmuruna tuttular!

Son dakika: ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu? Peş peşe açıklamalar

NATO'dan Irak kararı! Yerleri değiştirildi

NATO'dan flaş Irak karar! Yerleri değiştirildi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kasım Süleymani açıklaması

ABD'den flaş Kasım Süleymani açıklaması

Ortadoğu'daki ABD üslerinde 'saldırı' alarmı!

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

Avusturya’da yeni hükümet göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.