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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı.  (FOTOĞRAF)   

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de 

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi törenle karşıladı.

(FOTOĞRAF)

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de

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