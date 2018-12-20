İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Beştepe'de 

ANKARA (DHA)- CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130ran \u0130slam Cumhuriyeti Cumhurba\u015fkan\u0131 Hasan Ruhani'yi Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131lad\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\n\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak ilham veren k\u0131\u015f dekorasyonu \u00f6nerileriCHP'de 60 vekil i\u00e7in hapis cezas\u0131 ve siyaset yasa\u011f\u0131 iste\u011fi!CHP'nin \u0130stanbul aday\u0131 \u0130mamo\u011flu An\u0131tkabir'i ziyaret etti
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