İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye ziyaretinde Beşar Esad’la görüştüğünü ve bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir dosya sunacağını söyledi.

\u0130ran \u0130slam Cumhuriyeti D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Cevad Zarif, Suriye ziyaretinde Be\u015far Esad\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bununla ilgili Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a bir dosya sunaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Erkekler anlatt\u0131: Kad\u0131nlar\u0131n yatak odas\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck 10 seks hatas\u0131Endonezya\u2019da ilk sonu\u00e7lara g\u00f6re Ba\u015fkan Joko Widodo 13 puan \u00f6ndeAyd\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Meclis Divan\u0131 kad\u0131nlardan olu\u015ftu