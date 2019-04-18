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İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü resepsiyonu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

İran Ankara Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü resepsiyonu düzenledi.

İran Ankara Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü resepsiyonu düzenledi. Resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, “Amerika’nın İran ordusu için aldığı karar birçok Birleşmiş Milletler üyesi ülke tarafından reddedildi.” dedi.

İran Ankara Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü resepsiyonu düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve diğer ülkelerin büyükelçilerinin de katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda bir konuşma gerçekleştiren İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, “Amerika ve İsrail’in tüm baskılarına rağmen 40 yıl geçti. İran İslam Devrimi’nin zaferine rağmen ülkemizin bağımsızlığını tanımak istemediler fakat bunun üzerinden 40 yıl geçti. Birkaç gün önce Amerika İran ordusunu terörist olarak ilan etti. İran resmi ordusu, çok başarılı deneyimlere sahip. Bu karar birçok Birleşmiş Milletler üye ülke tarafından reddedildi. Bunun yasal bir karar olduğunu reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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