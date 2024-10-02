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  4. İran, İsrail’e balistik füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüleri paylaştı! İlk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandılar

İran, İsrail’e balistik füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüleri paylaştı! İlk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandılar

02.10.2024 00:48
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02.10.2024 00:48
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İran, İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin fırlatıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği görüldü. İran'ın 'Gerçek Vaad 21' adını verdiği saldırılarda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını da duyurdu.

İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

"İLK KEZ FETTAH HİPERSONİK FÜZELER KULLANILDI"

İran devlet televizyonu da çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği anların görüntülerini yayınladı. Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu da "Gerçek Vaad 2" adının verdiklerini saldırıda Siyonist rejime ait bazı hava ve radar üsleri ile direniş liderlerine yönelik saldırılarda kullanılan üslerin başarılı bir şekilde vurulduğunu bildirdi. Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze
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