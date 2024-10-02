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İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta saklandı: 'İran bunun bedelini ödeyecek'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.10.2024 22:59
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İran'ın füzeleri ateşlemesiyle birlikte İsrail'in birçok noktasında sirenler çalmaya başladı, ardından patlama sesleri duyuldu. İsrail merkezli bir kanala göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te yer altındaki korunaklı bir sığınakta bekledi. Netanyahu yaptığı ilk açıklamasında ise “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek” tehdidinde bulundu.

İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu saatlerce sığınakta saklandı: 'İran bunun bedelini ödeyecek'

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girerken, İsrailliler sığınaklara sığındı. İsrail merkezli Kanal 13'ün haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saatlerce Kudüs'te yer altındaki korunaklı bir sığınakta bekledi.

NETANYAHU: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi. İran’ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yayınlayan Netanyahu, “İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor” dedi.

İran’ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail’in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD’ye teşekkür etti.

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‘KİM BİZE SALDIRIRSA BİZ DE ONA SALDIRIRIZ’

Netanyahu, “Belirlediğimiz kural şudur: Kim bize saldırırsa, biz de ona saldırırız. Bu, şer ekseniyle mücadele ettiğimiz her yer için geçerlidir” dedi.

Netanyahu, “İsrail ilerliyor ve şer ekseni geri çekiliyor. Bu eğilimin devam etmesi ve savaştaki tüm hedeflerimize ulaşmak için gereken her şeyi yapacağız. Önceliğimiz tüm rehinelerin geri dönüşü ve var oluşumuzun ve geleceğimizin garanti altına alınmasıdır” dedi.

Bugün Yafa’da gerçekleşen silahlı saldırının da arkasında İran'ın olduğunu savunan Netanyahu, “Dünyanın aydınlık güçleri birleşmeli ve bölgemizde terör ve kötülüğün kaynağı olan karanlık Ayetullah rejimine karşı birlikte hareket etmelidir. İsrail’in yanında olmalılar” şeklinde konuştu.

"BU FÜZELERİN SONUÇLARI OLACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı. Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.

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Ordu İran İsrail
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