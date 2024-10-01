İran İsrail'e füze yağdırdı! Netanyahu, saatlerdir sığınakta bekliyor

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girerken, İsrailliler sığınaklara sığındı. İsrail merkezli Kanal 13'ün haberine göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saatlerdir Kudüs'te yer altındaki korunaklı bir sığınakta bekliyor.

"BU FÜZELERİN SONUÇLARI OLACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı. Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.