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İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 00:23 | Son Güncelleme

'Lübnan ve Suriye'deki İran varlığı'na karşı ne gerekirse yapmaya devam edeceklerini söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, İran Devrim Muhafızları'ndan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları komutanı Selami açıklamasında İsrail'i denize dökmekle tehdit etti.

İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya '' Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak'' sözleriyle yanıt verdi.

"ONLAR BİZİM İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için '' Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip'' açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.

'Politik mankenlik'le suçladığı ABD'nin Ortadoğu'daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede 'yenildiğini' söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran'ın etkisinin artmasına değindi.

NETANYAHU TAHRAN'DA GİZLİ NÜKLEER TESİS İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suriye Netanyahu İRAN İran Devrim Muhafızları

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