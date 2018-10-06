İran, İsrail'i açık açık tehdit etti: Yüzme denemeleri yapsınlar

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya '' Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak'' sözleriyle yanıt verdi.
Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için '' Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip'' açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.
'Politik mankenlik'le suçladığı ABD'nin Ortadoğu'daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede 'yenildiğini' söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran'ın etkisinin artmasına değindi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu. (Sputnik)
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