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İran, İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

İran, İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Musevi, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata'nın da hayatını kaybettiği saldırıların "savaş suçu" olduğunu belirterek, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini ifade etti.

Filistin'in İsrail'e karşı birlik ve direnişten başka bir seçeneğinin olmadığını kaydeden Musevi, uluslararası kurumları bu saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçladı.

İsrail'in aldığı bu destekle Filistin'e saldırdığını belirten Musevi, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulması konusunda yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedi.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İRAN israil

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