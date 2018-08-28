İran istihbaratı açıkladı: Onlarca yabancı ajan tutuklandı

Konuya ilişkin açıklamasında tutuklanan kişilerin hangi ülkeler için çalıştığına ve ne zaman tutuklandıklarına dair bir bilgi vermeyen Alavi, söz konusu kişiler arasında çifte vatandaşlığı bulunan İranlıların da yer aldığını dile getirdi.
Alavi, "İstihbarat Bakanlığımızın ani-casusluk birimi farklı hükümet kurumlarında çalışan onlarca ajanı başarılı bir şekilde tespit ederek onları tutukladı" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan fakat şimdilerde ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'la derin ilişkilere sahip İranlı Halkın Mücahitleri örgütünün lideri Meryem Rejavi, cumartesi günü yaptığı açıklamada Batılı ülkelere 'rejimin ajanlarını ve paralı askerlerini' sınır dışı etme çağrısında bulunmuştu. Rejavi, sınır dışı edilmesini talep ettiği söz konusu kişilerin 'devlet destekli terörizmi teşvik etmek için diplomatik kaynaklardan faydalandıklarını' ileri sürmüştü.
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